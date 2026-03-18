Girne Karaoğlanoğlu’nda konuma uyuşturucu atılacağı bilgisi alan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polis ekipleri 37 yaşındaki Birol Akarsu’nun peşine düştü. Yönetimindeki AA 399 U plakalı salon aracı ile bir ağacın altına yarım kiloya yakın Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bırakan zanlı Akarsu, polisin kendisini takip ettiğini fark edince aracı ile izini kaybettirdi.

Plakanın tespit edilmesi ile Kent Güvenlik kameralarından takibe devam eden polis, zanlıyı önceki akşam saatlerinde aracı ile seyir halinde tespit etti. Kaçmaya çalışan zanlı makul güç kullanılarak tutuklanırken, uyuşturucu madde ‘alma’, ‘verme’ ve ‘tasarruf’ suçlarından dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polis memuru Ahmet Göksen, zanlı Birol Akarsu’nun 16 Mart tarihinde yönetimindeki AA 399 U plakalı araç ile seyir halinde yakalandığını söyledi. Polis, 13 Mart tarihinde alınan bir bilgi doğrultusunda konumlara uyuşturucu atılacağı bilgisi üzerine ilgili bölgede pusu görevi yapıldığını söyledi. Zanlının yönetimindeki araç ile bölgeye geldiğini mor poşeti ağacın altına bırakarak uzaklaştığını takip sonucu izini kaybettirdiğini ifade eden polis, poşette 420 gram hintkeneviri ele geçirdiklerini kaydetti.

Polis, zanlının aracında arama yapıldığını bagaj bölümünde ceketin bir bölümünün zula halinde olduğunu ancak katlanmış 10 TL nakit para ve içi boş kırmızı bir sırt çantasının emare olarak alındığını belirtti. Yapılan ilk sorgulamada zanlı Akarsu’nun bir kişinin yönlendirmesi ile 13 Mart tarihinde 2 lokasyona uyuşturucu attığını itiraf ettiğini kaydeden polis, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini belirtti ve 2 gün tutukluluk talep etti. Mahkeme, soruşturmanın ciddiyetine dikkati çekerek zanlının bu süre içinde poliste 2 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.