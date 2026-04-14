Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) kampüsü içerisinde meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma ve Tasarruf” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan Chukwuemelie Isaac Ntephe ve Samuel Feranmı Oluwapese dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili olguları aktardı.

Polis, 4 Nisan 2026 tarihinde 23:00-23:45 saatleri arasında UKÜ’de polis ekibi tarafından Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin ettikleri arama emrini yerine getirdikleri esnada yatak odası içerisinde zanlı Chukwuemelie Isaac Ntephe’nin üzerinde yapılan aramada giydiği gri renk yeleğin sağ cebinde bulunan sigara paketinin içerisinde alüminyum folyoya sarılı vaziyette yaklaşık 0.660 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edilerek zanlının suçüstü tutuklandığını aktardı.

Polis akabinde ayni yatak odası içerisinde yatakta oturur vaziyette bulunan Samuel Feranmı Oluwapese’nin ise yatak içerisinde bulunan sigara paketi içerisinde yapılan aramada alüminyum folyoya sarılı yaklaşık 0.700 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edilerek zanlı Samuel Feranmı Oluwapese'nin de suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların 2025 yılından beri ülkede kaçak yaşadıklarını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti, değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.