Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde 34 gram kokain ve 4 gram hintkeneviri ithal, alma ve tasarrufu suçlarından yargılanan Hüseyin Gökçeoğlu hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Yargıç Füsun Cemaller, sanığı 2 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Yargıç, 21 Ocak 2025 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Hüseyin Gökçeoğlu’nun üzerinde yapılan aramada 600 miligram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak, sanığın tutuklandığını söyledi. Yargıç, sanığın kalmakta olduğu Gönyeli'deki ikametgahında yapılan aramada yatak odasında elbise dolabı içerisinde 10 ayrı paket halinde 4 gram 115 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak zapt edildiğini söyledi. Yargıç, tutuklanan sanıkla ilgili yapılan soruşturmada Güney Kıbrıs’tan hintkenevirinin yanı sıra 34 gram 645 miligram uyuşturucu ithal ettiğinin belirlendiğini açıkladı.

Uyuşturucu suçlarının oldukça ciddi ve yaygın suçlar arasında olduğunu, toplumun sağlık ve mutluluğunu tehdit ettiğini ifade eden Yargıç, dolayısıyla bu tür suç işleyen kişilere kamu menfaatini dikkate alarak etkin ve caydırıcı cezalar verilmesini gerektiğini belirtti. Yargıç, tüm olgular ışığında sanığı 2 yıl süreyle hapse mahkum ettiklerini açıkladı.