Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçlarından tutuklanan İbrahim Kaşıkçı ile Ekrem Balçık dün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 12 Kasım 2025 tarihinde saat 13.00 sıralarında Lefkoşa’da Yiğitler Burcu Parkı civarından ülkeye yasa dışı giriş yapan zanlıların görevli askerler tarafından yakalanarak, polise teslim edildiklerini söyledi. Polis, zanlıların üzerinde yapılan aramada 300 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulunduğunu açıkladı.

Polis, sorgulanan zanlıların ifadelerinde bir kişinin yönlendirmesiyle güneye gittiklerini ve orada bir şahıstan uyuşturucuyu aldıklarını itiraf ettiklerini açıkladı.

Polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını ancak onları uyuşturucu almaya yönlendiren şahsın arandığını, emarelerle ilgili incelemelerin sürdüğünü kaydetti.

Polis, İbrahim Kaşıkçı’nın sirkat, mülke tecavüz, askeri yasak bölgeyi ihlal, mahkeme emrine riayetsizlik suçlarından sabıkası ve benzer suçlardan askıda davası olduğunu söyledi.

Polis, Ekrem Balçık’ın ise askeri yasak bölgeyi ihlal, sirkat suçlarından askıda davası olduğunu kaydetti. Polis, zanlıların serbest kalmaları halinde aranan şahsa etki edebileceklerini ifade ederek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.