Lefkoşa’da Afrika uyruklu 28 yaşındaki Ezinne Confidence Chukwu’nun ikametgahında önceki akşam saat 19.00 sıralarında Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 30 gram hintkeneviri türü uyuşturucu ile uyuşturucu satışından temin edildiğine inanılan 165 GBP, 40 Euro, 30 ABD Doları ve 64 bin 500 TL nakit para bulundu.

Uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan Ezinne Confidence Chukwu dün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 1 Ekim 2025 tarihinde saat 18:45 raddelerinde Küçük Kaymaklı' da bir apartmanda zanlının kaldığı dairede Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan aramada yatak odasındaki çalışma masasının çekmecesi içerisinde yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yatak odasında bulunan yatak üzerinde uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 165 İngiliz Sterlini, 40 Euro, 30 Amerikan Doları ve 64.500 Türk Lirası para bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis memuru, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, İlaç ve eczacılık dairesine gerekli yazışmaların yapılacağını belirterek, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.