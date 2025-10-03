KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilerek tutuklanan yabancı uyruklu 6 kişi dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memurluları mahkemede olguları aktardı.

Polis, 01.10.2025 tarihinde saat 21:00 raddelerinde Lefkoşa Adli Şube'de soruşturma maksatlı bulunan Sopuruchukwu Azuka Belıeve’nin yapılan muhaceret kontrolünde 30 Eylül 2024 tarihinden itibaren 475 gün, Precious Ojebor Chukwuku'nın 30 Eylül 2021 tarihinden itibaren 1481 gün, Omolade Bamıjı Tony’nin 30 Eylül 2024 tarihinden 475 gün ve Sunday Ernest Emeka'nın 10 Mayıs 2022 tarihinden itibaren 1240 gün KKTC'de ikamet izinsiz olduklarının tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, 30 Eylül 2025 tarihinde Muhaceret şubesine gelerek ülkesine dönmek için yardım talep eden Musab Shakır Nasır’ın yapılan muhaceret kontrolünde 29 Kasım 2024 tarihinden itibaren 305 gün ve Elmonzir Wagila’nın 19 Temmuz 2024 ikamet ettiklerinin tespit edildiğini söyledi. Polis memurluları, zanlılarla ilgili soruşturma başlatıldığını ve ihraç işlemleri başlatılacağını belirterek, bir gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.