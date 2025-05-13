Lefkoşa’da 30 gram uyuşturucunun ele geçirildiği Kırmızı Işık operasyonu kapsamında yargılanan Nathaniel Samson ile Kelvin Emeke hakkındaki dava karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklardan Nathaniel Samson’a bir buçuk yıl, Kelvin Emeke’ye ise iki yıl hapis cezası verildi.

Yargıç, 13 Ağustos 2024 tarihinde saat 03.30 sıralarında Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesinde seyir halindeki aracın polis ekipleri tarafından durdurulduğunu, arama yapılacağı esnada araçta yolcu olarak bulunan Kelvin Emeke’nin koşarak kaçtığını söyledi. Yargıç, araçta yapılan aramada ön koltuğun altında 28 ayrı paket halinde 30 gram hintkeneviri ele geçirildiğini, sürücü Nathaniel Samson’un tutuklandığını belirtti.

Yargıç, Cemaller, Nathaniel Samson’un ifadesinde uyuşturucu maddeyi Kelvin Emeke’den aldığını söylediğini belirtti.

Yargıç, verilen ifade üzerine Emeke’nin Gönyeli’deki evinde tespit edilerek, tutuklandığını, evde yapılan aramada bir gram hintkeneviri, içerisinde uyuşturucu olan hassas terazi ve öğütücü ele geçirildiğini kaydetti. Yargıç, yapılan muhaceret kontrolünde Samson’un 16 Ekim 2023 tarihinden yakalandığı güne kadar ülkede kaçak yaşam sürdüğünü, Emeke’nin ise öğrenci izni bulunduğunu belirtti.

Yargıç, sanık Kelvin Emeke’nin 30 gramın yanı sıra 64 gram uyuşturucu alma, verme ve tasarrufu suçundan da bir dava dosyası daha oluşunu aleyhine değerlendirdiklerini belirtti.

Sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Yargıç, Nathaniel Samson’a bir buçuk yıl, Kelvin Emeke’ye ise iki yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.