- Gazimağusa’da uyuşturucu ve eski eser

Polis Basın Bülteni’nde yer alan bilgiye göre, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ekipleri tarafından dün 13.00 sıralarında düzenlenen operasyonda, M.S.A.’nın (E-25) tasarrufunda yaklaşık 15 gram metamfetamin ile 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edildi. Soruşturma kapsamında M.S.A. ile olayla bağlantısı olduğuna inanılan V.E. (E-33) tutuklandı.

Öte yandan, dün 14.00 sıralarında Gazimağusa'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından U.A.’nın (E-30) evinde yapılan aramada, yaklaşık 45 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde, içerisinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan cam pipo ile eski eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 2 testi, 2 kandil, bir kase ve kırık testi parçası bulundu. U.A. tutuklandı.

- Lapta’da kargoyla gelen uyuşturucuya suçüstü

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi ekipleri tarafından dün Lapta’da gerçekleştirilen operasyonda ise, yurt dışından C.Ş.’ye (K-23) gönderilen kargoda yapılan aramada yaklaşık 5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğu düşünülen plastik saklama kabı, metal pipo ve öğütücü bulundu. Soruşturma kapsamında C.Ş. tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.