Lefkoşa’da bulunan Metehan Sınır Kapısı’ndan geçiş yaptığı esnada uyuşturucuyla yakalanan Renos Zertalis hakkındaki dava karara bağlandı.

Yargıç, 12 Şubat 2026 tarihinde, saat 20.00 sıralarında, Metehan’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından, Renos Zertalis’in kullanımındaki araçta yapılan aramada, 3,5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde ile hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Başkan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşı olan ve KKTC’ye turist olarak giriş yapan sanığın soruşturma amaçlı 10 gün tutuklu kaldıktan sonra 20 Şubat’ta yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini belirtti. Yargıç, sanığın uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçlarından yargılandığını belirterek, tüm davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini söyledi.

Yargıç, sanığın davasını kabul etmesini, KOAH hastası olmasını da değerlendirdikten sonra 2 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.