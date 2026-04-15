Girne’de önceki gün bir güzellik salonunda meydana gelen kadına şiddet olayında kendisinden boşanmak istemeyen eşi isminin baş harfleri A.T.’nin boğazına bıçak dayayıp öldürmekle tehdit eden Servet Tülek, yapılan şikayetin ardından tutuklandı. Girne’de Fatih Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir güzellik salonunda meydana gelen olayda, zanlı Servet Tülek tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile A.T.’yi tehdit ettikten sonra sırtından iterek ciddi şekilde darp etti.

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Ahmet Bacak, zanlı Servet Tülek’in kendisinden boşanmak itemeyen eşi A.T.’yi güzellik salonu içerisinde bıçakla öldürmekle tehdit ettiğini, “Eğer polise gidersen seni öldürürüm, ayaklarını keserim, son günün geldi” ifadelerini kullandığını söyledi. Zanlının güzellik salonuna ait otoparkta kendi adına kayıtlı PF 204 plakalı aracın arka iki lastiğini kestiğini ifade eden Bacak, zanlının aynı gün şikayet üzerine tutuklandığını kaydetti. Olayın gelişmesinde görgü tanıkları ve kamera görüntüleri olduğunu ifade eden polis, müştekinin doktor kontrolünden geçirildiğini kollarında, boynunda ve sırtında morluklar tespit edilerek rapor temin edildiğini belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Bacak 3 gün tutukluluk talep etti.

Yargıç Mine Gündüz işlenen suçun ciddiyetine dikkati çekerek zanlının 3 gün daha soruşturma amaçlı tutuklu kalmasına emir verdi.