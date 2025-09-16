Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mağusa sakini duyarlı vatandaşlarımız, ülkenin dört bir yanının çöplüğe döndüğünü bunun sebebinin ise insanlarımızın yasak veya kurallara uymamak için gayret göstermesi olduğunu ifade ederek bu konudaki sitemlerini gönderdikleri fotoğrafla bizlerle paylaştılar.

“Fotoğrafta görüldüğü gibi Gazimağusa Belediyesi tarafından koskoca bir tabela üzerine ‘Çöp dökmek yasaktır’ yazısı ile Belediye tarafından uyarı tabelası konulmasına rağmen tabelanın 2 metre önüne çöp ve molozlar konuldu” diyen duyarlı vatandaşlarımız bunun kabul edilebilir bir durum olmadığını kaydettiler.

Şehri ortasında herkesin gelişi güzel çöp ve molozlarını bırakması durumunda her tarafın çöplüğe döneceğini söyleyen vatandaşlarımız “Uyarı tabelaları neden dikkate alınmıyor anlamak mümkün değil” dediler.

Okumuşluk seviyesi yüksek bir toplum olduğumuz konusunda her zaman övündüğümüzü ifade eden vatandaşlarımız “Ama biz okumuş cahil denilen bir topluma dönüştük. Avrupa’nın hiçbir yerine bu görüntüye rastlayamazsınız” diyerek artık bu gidişata bir dur deme zamanı geldiğini söyleyerek sözlerini tamamladılar.