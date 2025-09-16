Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Girne İlçesi, CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’ın katılımıyla etkinlik düzenledi.

Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, önde yürüyen kadınların bu işi bitirdiğini kaydederek, 19 Ekim’den sonra Cumhurbaşkanlığı’nda çocuklarla torunlar için bir göz olacağını söyledi.

5 yılda hiçbir şey yapılmadığını, yapılmaması gereken şeylerin yapıldığını, güvenlik açısından kötü duruma gelen ülkenin açık hava hapishanesine döndüğünü, “Cumhurbaşkanlığı” denen makamın kılının kıpırdamadığını savunan Erhürman, bu sürede tek bir sınır kapısı açılmadığını da söyledi.

Erhürman, şöyle devam etti:

“Yeni kapı yok. Liderlik yok. Kendi yaptıklarını ya da vizyonunu değil, bizim söylediklerimizin eleştirisini yapıyorlar. Anlatacak hikâyeniz yoksa, geleceğe dair vizyonunuz yoksa yapabileceğiniz tek şey rakibiniz üzerinden konuşmaktır. Bizi duyan, samimiyetimizi gören herkes, bizimle birlikte yürümeye başlıyor. Hepimiz biriz. Çocuklarımız göç ediyor ya, onlara duyduğumuz hasrette biriz. Hasretlerimiz bizi birleştiriyor, endişelerimiz bizi birleştiriyor. 19 Ekim’den sonra da çocuklarımızın yüzündeki gülümseme bizi birleştirecek.”