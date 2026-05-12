Başbakan Ünal Üstel, dün Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, hayat pahalılığı konusunda kamuoyunun gözünün siyasilerde olduğunu ve sendikaların ‘ilk siyasiler elini taşın altına koysun’ dediğini belirtti. Üstel, siyasilerden yüzde 10 kesinti yapılmasını önererek, “İlk imzayı da ben atacağım” dedi.

“Peki varım, koyuyorum elimi taşın altına” ifadelerini kullanan Üstel, siyasi müdür ve müsteşarlardan da yüzde 5 kesinti yapılmasını önerdi. Üstel ardından, milletvekillerinin maaşlarından yüzde 10 kesilmesini öngören ilgili dilekçeye ilişkin ilk imzayı attı.

Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda CTP Milletvekili Devrim Barçın’a yanıt verirken, daha önce de dile getirdiği “az alana çok, çok alana az” anlayışının arkasında olduğunu söyledi.

Üstel, bu konuda kurulan komitenin neden toplanamadığını araştıracağını belirterek, çarşamba günü komitenin toplanmasını isteyeceğini ve tüm milletvekillerinin imzasıyla düzenlemenin yasallaştırılabileceğini ifade etti.

Barçın’ın eleştirdiği araç alımıyla ilgili de konuşan Üstel, söz konusu kurumun ayrı bütçesi bulunduğunu ve bu alımın Maliye bütçesinden değil, kurumun kendi gelir-gider dengesi içinde planlandığını söyledi.

Başbakan Üstel, yurt dışında yaşayan vatandaşların gelir ve birikimlerini ülkeye çekmeye dönük Türkiye’de hazırlanan düzenlemeye benzer bir model üzerinde KKTC’de de çalışıldığını açıkladı. Özellikle İngiltere, Almanya, Fransa ve Avustralya’daki Kıbrıslı Türkleri kapsayacak bir açılım için hukukçuların çalışma yaptığını söyledi.

