Başbakan Ünal Üstel, erken seçim çağrıları için, herhangi bir tarih vermedi. Meclis kürsüsünden konuşan Üstel, “Acele etmeyin. Seçim günü geldiğinde yapılır. Buna daha zaman var. Bizim halkımıza yapacağımız icraatlarımız var” ifadelerini kullandı.

Üstel, ekonomik istikrar sağlansın diye her türlü çarenin üretildiğini öne sürdü; “Göreve geldiğimiz günden bu güne asgari ücreti yaklaşık 9 kat artırdık” diye konuştu.

Halkı hiçbir zaman zora sokmadıklarını savunan Üstel, “Mali disiplin içerisinde ve aldığımız ekonomik tedbirler sayesinde halkımızı en iyi noktaya taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin eleştirilerine yanıt verirken, hükümetin ekonomi yönetimine ilişkin suçlamaları reddetti.

Üstel, dünyada yaşanan savaşlar ve ekonomik dalgalanmalara rağmen hükümetin gerekli tüm tedbirleri aldığını savunarak, halkın alım gücünü korumayı başardıklarını söyledi.

Üstel, Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail-Gazze çatışması ve son dönemde yaşanan İran-İsrail-Amerikan geriliminin ekonomiyi zorladığını belirtti. Buna rağmen akaryakıt fiyatlarındaki artışların vatandaşa en düşük düzeyde yansıtılması için hükümetin ciddi çaba ortaya koyduğunu ifade etti.

Başbakan Üstel, hükümetin çalışanların alım gücünü koruduğunu savunarak, asgari ücretin göreve geldikleri dönemden bu yana 9 kat, ortaokul, lise ve üniversite baremindeki maaşların ise 11 kat artırıldığını söyledi. Bu artışlarla hem Türk Lirası hem de döviz bazında alım gücünü koruduklarını belirtti.

Üstel, 2022 ile 2026 yılları arasındaki tabloya bakıldığında çalışan sayısında yüzde 30 artış yaşandığını ve toplam çalışan sayısının yaklaşık 170 bine ulaştığını belirtti. Aynı dönemde 1640 iş yerinin kapandığını, buna karşılık 10 bin 700 iş yerinin faaliyete geçtiğini söyleyen Üstel, bunun ekonominin küçülmediğini, aksine büyüdüğünü gösterdiğini savundu.

Konuşmasında erken seçim çağrılarına da değinen Üstel, muhalefetin bu konudaki ısrarını eleştirdi. “Seçim günü geldiğinde yapılır” diyen Üstel, hükümetin halka sunacağı daha çok icraat bulunduğunu ve Türkiye ile imzalanan yeni protokol kapsamında hayata geçirilecek projelerin olduğunu söyledi.