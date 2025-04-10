Başbakan Ünal Üstel, “Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin adalet sistemini daha da güçlendirecek, devletimizin kurumsal yapısını sağlamlaştıracak yeni bir eserin, yeni Yüksek Mahkeme binamızın temelini birlikte atmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Üstel, “2025 yılı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için bir atılım yılı olacaktır. Devletimizin kurumsal yapısını güçlendirecek, halkımızın refahını artıracak ve gençlerimize umut verecek yatırımlar birer birer hayata geçmektedir” ifadelerini kullandı.

Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme binasının temel atma töreninde yaptığı konuşmada, burada yükselen projenin sadece mimari bir proje değil, aynı zamanda hukukun üstünlüğüne, adalete, bağımsız yargıya ve kurumsal devlet yapısına duydukları inancın da somut bir göstergesi olduğuna işaret etti.

Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda özgürlüğünü, kimliğini ve varlığını büyük fedakarlıklarla koruduğunu, adaletin ve hukukun gölgesinde yaşanacak bir gelecek için kararlılıkla yol aldığını ifade eden Üstel, şöyle devam etti:

“İşte bugün attığımız bu temel, geleceğe atılan bir imzadır. Ve bu imzanın mürekkebi de, Türkiye ile KKTC arasında kurulan kopmaz kardeşlik bağlarıdır. Türkiye Cumhuriyeti ile aramızdaki ilişkiler, sadece tarihsel ve kültürel bağlardan değil, aynı zamanda ortak gelecek vizyonundan da beslenmektedir. Yüzyılın adı konmuştur. Şu anda Türk Yüzyılını yaşıyoruz. Bu yüzyılda Türkiye gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de yıldızı yükselecek ve parlayacaktır. Yaklaşık iki hafta önce Ankara’da imzaladığımız 2025 İktisadi ve Mali İş Birliği Antlaşması, bu vizyonun en somut göstergesidir. Bu antlaşmayla KKTC’nin altyapıdan sağlığa, ulaşımdan eğitime kadar birçok alandaki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 21 milyar TL’lik büyük bir yatırım programını devreye almış bulunuyoruz.

Bu çerçevede, Yol projeleri, Hastane Projeleri, Okul Projeleri, Gençlere Yönelik Projelerimiz, Yıllarca yapılmamış Sosyal Konut Projelerimiz, Hemen yanımızda yükselen ve tüm dünyaya bizi yok sayamazsınız, biz de buradayız ve dimdik ayaktayız diye haykıran Yeni Cumhurbaşkanlığı binası, Yeni Meclis Başkanlığı Binası ve bugün temelini attığımız Yeni Yüksek Mahkeme Binası, 2025 yılında halkımızın hizmetine sokulacak en önemli projelerden başlıklarıdır.”

Başbakan Üstel, sağlam bir sağlık sistemi, çağdaş bir eğitim sistemi, güvenli bir ulaşım ağı, bağımsız bir yargı ve güçlü kurumlar için bu yapıların her birinin, halkın güvenli ve refah dolu bir geleceğe yürümesinin garantisi olduğuna vurgu yaptı.

“Türkiye ile aramızdaki kardeşlik, sadece sözde değil, icraatta da her gün daha da ileriye taşınıyor” diyen Üstel, şunları kaydetti:

“Türkiye, her zaman olduğu gibi bugün de Kuzey Kıbrıs Türk halkının yanında durmaktadır. Bu birlikteliğimiz, aynı değerleri paylaşan iki halkın geleceğe birlikte yürüyüşüdür. 2025 yılı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için bir atılım yılı olacaktır. Devletimizin kurumsal yapısını güçlendirecek, halkımızın refahını artıracak ve gençlerimize umut verecek yatırımlar birer birer hayata geçmektedir. Ve bugün bu temelle birlikte, bizler adaletin güvencesini yeniden inşa ediyoruz. Bu vesileyle, başta Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’a ve emeği geçen tüm kurum ve heyetlere en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Temelini attığımız bu bina, yalnızca bir yapının değil, adil, güçlü ve onurlu bir geleceğin de simgesi olacaktır. Bu vesileyle Yeni Yüksek Mahkeme Binası’nın adalet sistemimize ve halkımıza hayırlar getirmesini diliyorum.”