Başbakan Ünal Üstel, yapımı devam eden Girne-Çatalköy yolunun Haziran ortasında tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Başbakan Üstel, devam eden Doğu Girne-Çatalköy yolunda incelemelerde bulundu.

Doğu Çevre Yolu kapsamında çalışma yapılan bölgeyi inceleyen Üstel’e, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, çalışmayı yürüten Capiton Construction Ltd. yetkilileri ve bölge halkı eşlik etti.

- Üstel: “Çatalköy yolu söz verdiğimiz gibi kısa sürede tamamlanacak, ızdırap yolu olmaktan çıkacak”

Üstel, burada yaptığı açıklamada, çalışmaların bölge halkı, esnaf ve iş yeri sahiplerine verdiği rahatsızlığın farkında olduklarını kaydederek, anlayış beklediklerini söyledi.

Kısa zamanda yolun tamamlanacağını ve bölge halkı, esnaf ve otellerin rahatlayacağını ifade eden Üstel, hükümetin bölgeye verdiği sözü yerine getirdiğini kaydetti.

Yol için ilk olarak 2012’de ihaleye çıkıldığını, ancak kamulaştırma sorunları nedeniyle ihalenin iptal edildiğini belirten Başbakan Üstel, sonraki dönemdeki hükümetler tarafından da yolun yapımına başlanmadığını söyledi.

Hükümete geldiklerinde yolu tamamlama sözü verdiklerini ifade eden Üstel, amaçlarının yolu çift şeritli ve güvenli şekilde bölgenin hizmetine sunmak olduğunu kaydetti. Üstel, “Bu yolu ızdırap yolu olmaktan çıkarıp, herkesin rahat edebileceği çağdaş ve güvenli bir yol haline getireceğiz.” dedi.

- “Yerel idarelerle iş birliği içinde çalışmamız gerekiyor”

Çalışmalar sırasında bazı engellerle karşılaşılabileceğini, ayrıca bereketli bir kış mevsimi yaşandığını belirten Üstel, bunların iş birliği içinde çözülmesi gerektiğini dile getirdi. Özellikle yerel idarelerle iş birliğinin önemine dikkat çeken Üstel, “asli görevlerini yapmayan” yerel idarelerin hükümeti eleştirmesine tepki gösterdi; “popülizme gerek olmadığını” belirtti.

Şu anda engel teşkil eden elektrik direklerinin yer değiştirilmesi için Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) ekiplerinin bölgede hızla çalıştığını kaydeden Üstel, hava şartlarının düzelmesiyle de asfalt çalışmalarının başladığını söyledi.

İlgili şirketin verdiği bilgiye göre yolun Haziran ortasında tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Üstel, ihale süresinin ise 1 Temmuz’da dolacağına işaret etti.

Üstel, yolun yaz gelmeden tamamlanmasıyla bölgedeki sıkıntının sona ereceğini ifade ederek, bölge halkı, esnaf ve iş yeri sahiplerine anlayışları için teşekkür etti.

- Arıklı: “Beklenmeyen engeller çıktı, Başbakan’ın talimatıyla kaynak yaratılacak”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da, Başbakan’ın talimatıyla yolun altından geçen yüksek gerilim hattının yukarı alınması için çalışma başlatıldığını söyledi.

Bu iş için ciddi bir kaynağa ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Arıklı, bütçede başlangıçta bu konuya ilişkin ödenek ayrılmadığını, çünkü keşif aşamasında bu hattın varlığının bilinmediğini, söz konusu hattın 74 öncesinden kaldığı için kaydı olmadığını belirtti.

Arıklı, Başbakan’ın talimatıyla Maliye Bakanlığı’nın gerekli kaynağı yaratacağını ifade ederek, yaşanan gecikmenin kısa sürede aşılacağını ve hava şartlarının da artık düzelmesiyle yol çalışmalarının tamamlanacağını söyledi.

- Oyan: “Şirket tarafında herhangi bir gecikme yok, üç aylık bir süre daha var”

Capiton Construction Ltd. Altyapı Müdürü İbrahim Oyan ise, çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, yolun kuzey cephesindeki mekanik işlerinin tamamlandığını, güney cephesinde ise asfalt ve temel çalışmalarının başladığını söyledi.

Oyan, sonraki aşamada bordür ve diğer tamamlayıcı işlerin bitirileceğini kaydetti.

Oyan, Başbakan Ünal Üstel’in Belediye Başkanı ve halkın gecikme nedeniyle şikayetlerine dikkat çekmesi üzerine, yüklenici firmadan kaynaklanan bir gecikme olmadığını, gecikmenin belediye ve ötelenmesi gereken elektrik direklerinden dolayı olduğunu ancak şu anda bunların da çalışmasının yürütüldüğünü anlattı.

Sözleşme kapsamında dokuz aylık bir süreleri bulunduğuna dikkati çeken Oyan, üç ay daha süreleri bulunmasına rağmen çalışmayı bir buçuk ay içinde tamamlamayı planladıklarını vurguladı.