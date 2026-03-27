“Mağusa bölgesi” polisinin, Avgoru’da bulunan askeri tesislerin yakınlarında fotoğraf çeken Bangladeş uyruklu altı kişiyi tutukladığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, polisin açıklamasına dayanarak olayın 22 Mart tarihinde, RMMO üyelerinin, askeri tesisler yakınında bilinmeyen kişiler görüldüğüne dair polise bilgi vermesi üzerine ortaya çıktığını yazdı.

Habere göre, bölgede fotoğraf çekerken görülen yabancı şahıslar polis tarafından tutuklanarak, cep telefonlarına el konuldu.

Cep telefonlarında yer alan fotoğraflarda, yabancı şahısların kendi görüntülerinin bulunduğunu yazan gazete, sadece bir fotoğrafta nöbetçi kulübesinin görüldüğünü belirtti.

Bahse konu şahısların bölgede gezdiklerine dair ifade verdiklerini belirten gazete, polisin bu şahıslardan ikisinin Güney Kıbrıs’ta kaçak kaldığını da tespit ettiğini yazdı.

Habere göre, 6 yabancı şahıs, mahkemeye çıkarılarak, haklarında altı gün tutukluluk emri verildi.

Polis yaptığı açıklamada, bahse konu şahısların casusuluk yapmadığının anlaşılması halinde sınır dışı edileceklerini belirtti.

Rum Polis Genel Müdürlüğü yetkilisi de yaptığı açıklamada, olayın casuslukla bir ilgisinin bulunmadığını ifade etti.