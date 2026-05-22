Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) camiasına geçmiş olsun dileklerini ileterek, “En büyük temennimiz, bu sürecin demokratik hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, toplum vicdanını rahatlatacak ve kurumlara olan güveni güçlendirecek şekilde sonuçlanmasıdır” dedi.

TDP’den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’de yaşanan son gelişmelerin dikkatle ve kaygıyla takip edildiği belirtilerek, demokrasi, hukuk devleti ve halk iradesinin, yalnızca bir ülkenin iç meselesi olmadığı, bölgenin ortak geleceği açısından da büyük önem taşıdığı kaydedildi.

Toplum vicdanında soru işaretleri yaratan her gelişmenin, hukukun üstünlüğü ve demokratik teamüller çerçevesinde ele alınması gerektiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye’nin güçlü demokratik geleneğine, toplumsal birikimine ve sağduyusuna güvenimiz tamdır. Farklı görüşlerin özgürce ifade edilebildiği, siyasal rekabetin demokratik zeminde sürdüğü ve kurumlara olan güvenin güçlendiği bir Türkiye hem Türkiye halkı hem de bölgesel istikrar açısından hayati önemdedir.”

Açıklamada, TDP ile CHP'nin Sosyalist Enternasyonal çatısı altında birlikte yer aldığı da anımsatıldı.