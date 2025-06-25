Başbakan Ünal Üstel, katıldığı Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin “Yılın Başarılıları” ödül töreninde, sporun Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesindeki yerini ve gençlerin azmini vurguladı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Üstel, törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının tarihsel sürecine atıfta bulunarak, “Kıbrıs Türkü, 1950’li yıllarda varoluş mücadelesi verirken bile sporu ihmal etmemiştir. Her türlü zorluğa rağmen spor aktivitelerine devam eden halkımız, bu sayede dünyaya sesini duyurmuştur.” ifadelerini kullandı.

Üstel, 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı’nın ardından özgürlüğüne kavuşan Kıbrıs Türk halkının hâlâ çeşitli ambargo ve izolasyonlarla karşı karşıya olduğunu hatırlatarak, “Tüm bu kısıtlamalara rağmen, federasyonlarımızın ve hükümetimizin desteğiyle gençlerimiz spor alanında büyük başarılara imza atmaktadır. Çocuklarımız, Kıbrıs Türk halkının varlığını göstermek için büyük bir azimle mücadele ediyor.” dedi.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren sporun her alanında gençlere destek olduklarını belirten Başbakan Üstel, “Son üç yıl içerisinde spora ayrılan bütçe yüzde 100 oranında artırılmıştır. Bu, gençlerimizin uluslararası alanda ülkemizi temsil etmeleri için ortaya koyduğumuz kararlılığın bir göstergesidir.” şeklinde konuştu.

Konuşmasının sonunda ödül alan sporcuları tebrik eden Üstel, “Bu güzel gecede ödül alan tüm arkadaşlarımızı yürekten kutluyor, organizasyonda emeği geçen herkesi saygıyla selamlıyorum.” ifadelerine yer verdi.