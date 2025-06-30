Başbakan Ünal Üstel, Polis Örgütü’nün 61’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Polis Genel Müdürü Kasım Kuni ve beraberindeki heyeti Cumhuriyet Meclisi’nde kabul etti.

Başbakan Üstel, kabulde KKTC Polis Teşkilatı’nın ülke için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Üstel, hükümetin 3 yıllık görev süresi boyunca kadro ve diğer ihtiyaçlar için önemli adımlar attığını Meclis’ten geçirilecek yasalarla teşkilatın daha da güçleneceğini söyledi.

“Hız kameralarından elde edilen gelir polise aktarılacak”

Başbakan Üstel, hız tespit kameralarından elde edilecek gelirlerin doğrudan Polis Teşkilatı’nın güçlendirilmesinde kullanılacağını açıkladı.

Başbakan Üstel, hizmetlerinden dolayı Kasım Kuni’ye teşekkür ederken, emeklilik tarihinin Polis Teşkilatı’nın 61’inci yılına denk gelmesinin anlamlı bir tesadüf olduğuna da dikkat çekti.

Kuni: “Başbakandan güçlü destek gördük”

Kabulde konuşan Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, teşkilatın tarihî köklerine işaret ederek, görev süresi boyunca Başbakan Ünal Üstel’in güçlü desteğini gördüğünü belirtti.

Kuni, uzun yıllar süren hizmetinin sonuna geldiğini ifade ederek, her zaman halkın güvenliği için çalıştığını söyledi.