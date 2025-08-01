Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk halkının geleceği inşa ederken nereden geldiğini unutmaması ve unutturmaması gerektiğini vurguladı.

Anavatan Türkiye’nin güçlü desteğiyle bu topraklardaki varlıklarını sürdürmeye devam edeceklerini kaydeden Üstel, devlete sahip çıkacak, cumhuriyeti ve bayrağı yüceltmeye devam edeceklerini belirtti.

Üstel 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Adadaki varoluş mücadelesinde canlarını feda eden şehitleri rahmetle, gazileri ve kahramanları saygıyla anan Başbakan Üstel’in mesajı şöyle:

“Adadaki Türk varlığını ve yönetimini başlatan 1571 Kıbrıs’ın fethinin 454’üncü yılını, direnişimizin simgesi haline gelen Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT)’nın 1958’de fiili kuruluşunun 67’inci yılını, 1976 yılında TMT ruhuyla kurulan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluşunun ise 49’uncu yılını gururla idrak ediyoruz.

Bu üç büyük olay; fetih, örgütlenme ve modern güvenlik yapımız, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin mihenk taşlarıdır. Cumhuriyetimize ulaşana dek halkımız büyük bedeller ödedi, acılar yaşadı ama asla direnmeyi bırakmadı.

Bu özel günler, geçmişimizi hatırlamak, yaşananlardan ders çıkarmak ve birliğimizi güçlü tutmak açısından büyük önem taşımaktadır. Geleceği inşa ederken nereden geldiğimizi unutmamalı, unutturmamalıyız. Anavatan Türkiye’nin güçlü desteğiyle bu topraklardaki varlığımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Devletimize sahip çıkacak, Cumhuriyetimizi ve bayrağımızı yüceltmeye devam edeceğiz.

Bu vesileyle, adadaki varoluş mücadelesinde canlarını feda eden Aziz Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ve kahramanlarımızı saygıyla anıyorum. Kıbrıs Türkü’nün kayıtsız-şartsız yanında olan Anavatan Türkiye’ye, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. Halkımızın 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı en içten duygularla kutluyorum."