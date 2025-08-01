Sn. Ersin Tatar, hükümetin kırsal kesim arsası dağıtımlarında gidilen her köye sizin de gitmeniz seçim propagandası gibi algılanıyor. Keşke propaganda döneminde bu şekilde köyleri dolaşsaydınız…

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, İşveren tarafının yeni Asgari Ücrete son gün itirazda bulunarak Komisyonun toplanmasını nasıl değerlendirmek gerek… Son dakika golü mü atmak istediler yoksa başka bir anlam mı katmalıyız…

Sn. Dursun Oğuz, son günlerde hükümet olarak köylerde kırsal kesim arsaları dağıtımı yapılıyor. Acaba hak sahiplerine bu arsaların ne kadar miktara verileceği ve ne kadar zamanda inşaatına başlanacağı bildirildi mi?

Sn. Nazım Çavuşoğlu, okulların açılmasına daha bir buçuk ay olmasına rağmen öğretmen sendikaları yeni eğitim – öğretim yılı için karamsar bir tablo çizerek uyarılarını yapmışlar. Umarız bu uyarıları dikkate alırsınız…

Sn. Levent Kutay, iyi bir Galatasaraylı olarak Osimhen’in transferinin de gerçekleşmesi sonrasında artık Şampiyonlar Ligi için hedefi ne olarak koymak gerektiğini düşünüyorsunuz? Herhalde bir çeyrek final oynamak lazım…

Sn. Cafer Gürcafer, son zamanlarda birçok büyük inşaat şirketi ellerindeki projeleri tamamlamak için satışları artırmak adına fiyatlarda indirim ve komisyonsuz taksitlendirme yoluna gitti. Sizce satışlar için faydalı olacak mı?