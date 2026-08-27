İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Son dönemde sahne performansları ve haklarında ortaya atılan iddialarla gündemden düşmeyen Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış gözaltına alındı.

Akış hakkında "müstehcenlik", "uyuşturucu madde kullanma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında gözaltına alındı.

Tolga Akış, Mina Solak, Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay, Lidya Pınar, Sueda Uluca ve Hilal Yelekçi'den oluşan Manifest grubunun kurucusu ve menajeri olarak tanınıyor.

ESKİ FOTOĞRAFÇI MESUT ADLİN İDDİALARI GÜNDEME DÜŞTÜ

Grubun eski fotoğrafçısı Mesut Adlin, sosyal medya ve YouTube üzerinden yaptığı açıklamalarda Tolga Akış ve Manifest'in yönetim sistemine ilişkin dikkat çeken iddialar ortaya atmıştı. Adlin, grup üyelerinin sözleşmeleri, konser ve dijital platformlardan elde edilen gelirlerin paylaşımı, marka anlaşmaları ve üyelerin özel hayatlarına yönelik müdahaleler bulunduğu yönünde çeşitli iddialarda bulunmuştu.

"ÖZEL HAYATLARINA MÜDAHALE" İDDİASI

Adlin'in açıklamalarında en çok dikkat çeken başlıklardan biri de Manifest üyelerinin özel hayatlarına ilişkin iddialar olmuştu. Eski fotoğrafçı, bazı grup üyelerinin ilişkileri nedeniyle Akış tarafından baskıya maruz kaldığını öne sürnüştü. Ayrıca grupla çalıştığı dönemde gerçekleştirdiği bazı çekimler nedeniyle kendisine ödeme yapılmadığını da iddia etmişti.

AKIŞ'TAN ADLİN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Tolga Akış cephesi ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.