Başbakan Ünal Üstel, 2025 yılının da yıllardır yarım kalmış pek çok projenin tamamlanacağı, ülkedeki tüm insanların yaşamına dokunacak yeni ve büyük projelerin başladığı yıl olacağını söyledi.

Üstel, “Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan, enerjiye, tarımdan, teknolojik yatırımlara pek çok alanda son derece önemli adımlar atacağımızın müjdesini de buradan vermek veriyorum” dedi.

Erken seçime yönelik bir hedefleri olmadığına işaret eden Başbakan Üstel, “Hükümetimiz çoğunluk iradesini tartışılmaz bir şekilde elinde tutmaya ve iktidarını sürdürmeye devam ediyor. Yakın bir gelecekte herhangi bir erken genel seçim hedefimiz veya beklentimiz yok.” diye konuştu.

Yakalanan istikrar döneminin millet için heba edilemez bir kazanım olduğunu dile getiren Üstel, bu kazanımı boş tartışmalara kurban edemeyeceklerini söyledi.

Başbakan Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yaptığı görüşmenin ardından açıklamada bulundu.

"Kıbrıs Türk halkı ve Anadolu halkı, birbirine sıkı sıkıya bağlı, gönül köprüleri sağlam, ortak bir milletin evlatlarıdır”

Başbakan Ünal Üstel, Ankara’da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Kıbrıs Türk halkı ve Anadolu halkı, birbirine sıkı sıkıya bağlı, gönül köprüleri sağlam, ortak bir milletin evlatlarıdırlar” dedi.

Devletleşme süreci tamamlanarak kurulan Cumhuriyetin ilk gününden bugüne, tek millet sloganına iki devlet esasını da eklediklerini belirten Üstel, “Biz ortak bir milletin iki devletiyiz” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve halkın karşılaştığı her sorunda her sıkıntıda Anavatan Türkiye’yi yanında bulduğunu dile getiren Üstel, bugün de bu ilişkilerin en üst seviyede, büyük bir uyum içerisinde devam ettirildiğini belirtti.

Üstel, “Başbakan olarak, hükümeti kurduğumuz günden bugüne, Türkiye ilişkilerini finansal değil hep yaşamsal gördüm ve öyle hareket ettim. Bu samimiyetin karşılığında da Anavatan Türkiye’den hep destek gördüm. İlişkilerimizi doğru bir zeminde ve samimiyetle yürütüyoruz” diye konuştu.

Her konuyu yapıcı şekilde ele aldıklarını dile getiren Üstel, ülkede yıllardır yarım kalan projelerin, geçmişte yapılmayan reformların neden gerçekleşmediğini birlikte masaya yatırdıklarını belirtti.

Birlikte yeni hedefler ortaya koyduklarını ve bu hedeflere doğru emin adımlarla yürüdüklerini söyleyen Üstel, “Kararlılık gösteriyoruz, cesaretle hareket ediyoruz ve başarıyoruz. O yüzdendir ki, son 20 yıllık süre içerisinde, yapılmayan pek çok projeyi ve reformu 2 yıl gibi kısa sürede tamamladık. Bugün de aynı samimiyetle ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.

“2025 yılı ülkedeki tüm insanların yaşamına dokunacak yeni ve büyük projelerin de başladığı yıl olacak”

Başbakan Üstel bugün TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve heyetlerle, devem eden projeleri ve 2025 yılı hedeflerini gözden geçirme toplantısı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

2025 yılının da yıllardır yarım kalmış pek çok projenin tamamlanacağı bir yıl olacağını dile getiren Üstel, “2025 yılı ülkedeki tüm insanların yaşamına dokunacak yeni ve büyük projelerin de başladığı yıl olacak.” diye konuştu.

“Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan, enerjiye, tarımdan, teknolojik yatırımlara pek çok alanda son derece önemli adımlar atacağımızın müjdesini de buradan veriyorum.” diyen Üstel, enerji arz güvenliğinin sağlanması, trafik yoğunluğu yaşanan yolların düzenlenmesi, eğitim ve sağlık alanlarındaki altyapı eksikliklerinin giderilmesi ve teknoloji, medya ve iletişim alanlarında halka hizmet veren kurumların geliştirilmesinin bu önemli adımlardan bazıları olduğunu vurguladı.

“Erken genel seçim hedefimiz veya beklentimiz yok”

Hükümetin erken seçim hedefi bulunmadığına işaret eden Üstel, “Hükümetimiz çoğunluk iradesini tartışılmaz bir şekilde elinde tutmaya ve iktidarını sürdürmeye devam ediyor. Yakın bir gelecekte herhangi bir erken genel seçim hedefimiz veya beklentimiz yok” dedi.

Üstel, şunları kaydetti:

“Önümüzde halkımızın ihtiyaçlarına cevap vermek için, halka söz verdiğimiz proje ve reformları gerçekleştirecek iki yıla yakın bir süre var. Bu süre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve vatandaşlarımız için değerlendirilmesi gereken önemli bir fırsattır. Yakaladığımız istikrar dönemi, milletimiz için heba edilemez bir kazanımdır. Bu kazanımı boş tartışmalara kurban edemeyiz.

Bu süre içerisinde aklımızda, fikrimizde seçim değil, halka hizmet olacak, proje yapmak olacak, reform yapmak olacak.”

Başbakan Üstel, gösterdiği destek ve misafirperverlikten dolayı başta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a ve tüm ekibine teşekkür ederken, “Hükümetimizi kurduğumuz günden bugüne, Kıbrıs Türk halkının kayıtsız ve şartsız yanında duran Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a en derin saygılarımı sunuyorum. Milletimizin her bir ferdini sevgiyle kucaklıyorum.” ifadelerini kullandı.