Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ustalık Yazılı Sınavı, 1 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Çıraklık ve Mesleki Eğitim Yasası uyarınca düzenlenen sınav saat 14.00’te Osman Örek Meslek Lisesi’nde yapılacak.

Sınava katılmak isteyen adayların 23-27 Mart tarihleri arasında (her iki tarih dahil), 08.00-15.00 saatleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne başvuru yapması gerekiyor.