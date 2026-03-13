Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ustalık Yazılı Sınavı, 1 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Çıraklık ve Mesleki Eğitim Yasası uyarınca düzenlenen sınav saat 14.00’te Osman Örek Meslek Lisesi’nde yapılacak.

Sınava katılmak isteyen adayların 23-27 Mart tarihleri arasında (her iki tarih dahil), 08.00-15.00 saatleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne başvuru yapması gerekiyor.