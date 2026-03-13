Başbakan Ünal Üstel, Amerika ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını eleştirdi.

Şehit Eşi, Şehit Ebeveyni ve Yakınları, Malul, Malul Gazi ve Yakınları Kartı Dağıtım töreninde konuşan Üstel, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türkü'nü güvenceye almak için her türlü tedbir aldığını da vurgulayarak, adaya F-16 uçaklarının konuşlandırıldığını anımsattı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 10 dakika ileride olduğunu ve gerekli tüm hava savunma sistemlerini KKTC’de konuşlandırdığını dile getiren Üstel, “Hiçbir endişemiz kalmadı. En güvenli bölge KKTC’dir.” dedi.

Rum Yönetimi Başkanının ‘Kıbrıs adası AB güvenliği altındadır’ açıklamalarına da işaret eden Üstel, “Bizim AB'nin güvenliğine ihtiyacımız yok. Bizim güvenliğimizi Türkiye Cumhuriyeti sağlar.” ifadelerini kullandı.