Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen Şehit Eşi, Şehit Ebeveyni ve Yakınları, Malul, Malul Gazi ve Yakınları Kartı Dağıtım töreni dün yapıldı.

Atatürk Kültür Merkezi’nde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Başbakan Ünal Üstel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit ile Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, toplam 214 kişiye Şehit Eşi, Şehit Ebeveyni ve Yakınları, Malul, Malul Gazi ve Yakınları Kartı’nın takdimi yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ilk kart takdimini Baf’ta gerçekleşen çatışmalarda yaralanan ve bir ay hastanede yatan Başbakan Ünal Üstel’e yaptı.

Başbakan Ünal Üstel törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının bugün özgür yaşamalarının, şehitler ve gazilerin mücadelesi sayesinde mümkün olduğunu vurguladı. Üstel, “Sizler bunları çoktan hak ettiniz.” ifadelerini kullanarak, tüm kart sahiplerinin bu kartlardan istifade etmelerini istedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da, uygulamanın Türkiye sınırları içinde de geçerli olacağını açıkladı.

Başbakan Üstel ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın imzaladığı protokolle, kartların kapsamının Türkiye sınırları içine de sirayet ettiğini aktaran Hasipoğlu, kart sahiplerinin kamu sosyal tesislerinden yararlanabileceğini, müze ve ören yerlerine ücretsiz giriş yapabileceğini, devlet tiyatrolarından faydalanabileceğini, Kredi ve Yurtlar Kurumu burslarında öncelik hakkına sahip olacağını ve yükseköğrenimde harç ile ücret muafiyetinden yararlanabileceğini belirtti. Hasipoğlu ayrıca, Türk Hava Yolları seferlerinden yüzde 50 indirim imkânı sağlanacağını duyurdu.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit de kartların kapsamını anlattı. Ecevit, şehit eşi, şehit çocuğu, şehit ebeveyni, malül gazi, mahlul gazi eşi ve malül gazi çocuklarının kart alabileceğini ancak kardeş, torun, gelin, damat ve diğer aile üyelerinin kapsam dışında olduğunu belirtti.

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan da törende yaptığı konuşmada, Şehit Eşi, Şehit Ebeveyni ve Yakınları, Malul, Malul Gazi ve Yakınları için hazırlanarak, dağıtımı yapılacak kartın tasarımının kendisine ait olduğunu belirterek, “Sizlere takdim edeceğimiz kartlar, devletimizin sizlere duyduğu vefanın ve minnetin bir nişanesidir.” şeklinde konuştu.

Dernek olarak, Ekim 2022’de TC Cumhurbaşkanlığı’na başvuruda bulunduklarını dile getiren Benan, yaklaşık üç buçuk yıl süren çalışmaların ardından resmi protokolün imzalandığını açıkladı.

Benan, her şehit yakını, malül gazi ve aileleri için hazırlanan kartın, ‘Biz sizi unutmadık, daima yanınızdayız!’ mesajını taşıdığını vurguladı.

KARTI HAK SAHİPLERİNİN YARARLANACAĞI İMKÂNLAR

Kart sahipleri, müze ve ören yerlerinden ücretsiz yararlanma hakkı, Devlet Tiyatroları’ndan ücretsiz yararlanma hakkı, Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs Önceliği hakkı, Yüksek Öğrenim Harç ve Ücret Muafiyeti Hakkı, THY ile imzalanan protokol kapsamında KKTC-Türkiye arasında karşılıklı seferlerde ekonomi sınıfı net ücretler üzerinden vergiler hariç yüzde 50 oranında indirim hakkı sahibi olacak.