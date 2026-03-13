Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, “Güç ve çıkar ilişkileri üzerinden şekillenen bir dünyanın değil, insanlığın ve uygarlığın tarafındayız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erhürman yaptığı yazılı açıklamada, “Bu savaş elbette bitecek ama mesela bir ilkokula yapılan saldırıda onlarca çocuğun öldürüldüğü o an, insanlığın ve uygarlığın vicdanında kanayan bir yara olarak hep kalacak” dedi.

Savaş değil barış, hukuk zemininde diyalog, diplomasi diyenlerin "romantikler" olarak damgalandığını söyleyen Erhürman, " 'Gerçekçiler' durmadan, belirleyici olanın çıkar ve güç olduğunu anlatıyorlar herkese. Sanki 'romantikler' olarak adlandırdıkları bunu bilmiyormuş gibi” dedi.

“Evet, gerçek, çıkar ve gücün belirleyici olduğu bir dünyada yaşadığımızdır! Bu, bugünün meselesi mi sanki? Yeni bir şey mi?” ifadelerini kullanan Erhürman, savaş değil barış, hukuk zemininde diyalog ve diplomasi diyenlerin, bunun böyle olmadığını değil, insanlık ve uygarlık adına böyle olmaması gerektiğini söyleyenler olduğunu belirtti.

Erhürman şöyle devam etti;

“Onun için içeride, dışarıda kimse çıkara ve güce dair tespitleri anlatmasın bize. Biz onları biliyor ve tam da o sebeple, içeride de dışarıda da çıkar ve gücün değil, hukukun belirleyici olduğu, sorunların savaşla, kavgayla değil, diyalog ve diplomasiyle çözüldüğü bir yaşamı savunuyoruz. Özetle güç ve çıkar ilişkileri üzerinden şekillenen bir dünyanın değil, insanlığın ve uygarlığın tarafındayız...”