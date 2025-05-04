Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Ligde Süleyman Göktaş Sezonunda 30. Hafta maçları tamamlandı.

Son hafta maçları sonunda 2024 – 2025 Sezonu Gol Kralı da belli oldu. Sezonun Gol Kralı Çetinkayalı Ussumane Djabi oldu. Çetinkaya’nın, Lefke’yi deplasmanda 4 – 0 mağlup ettiği maçta hat trick yapan Ussumane Djabi 26 gole ulaşarak Gol Kralı oldu.

Ussumane Djabi, sakatlanarak son 2 maçta forma giyemeyen ve 25 golde kalan Mağusa Türk Gücü futbolcusu Şenol Şöför’ün 1 gol önünde sezonu Gol Kralı olarak tamamladı.