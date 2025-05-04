Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Ligde Süleyman Göktaş Sezonunda 30. Hafta maçları  tamamlandı.

Fenerbahçe şampiyonluk yarışında havlu attı Fenerbahçe şampiyonluk yarışında havlu attı

Son hafta maçları sonunda 2024 – 2025 Sezonu Gol Kralı da belli oldu. Sezonun Gol Kralı Çetinkayalı Ussumane Djabi oldu. Çetinkaya’nın, Lefke’yi deplasmanda 4 – 0 mağlup ettiği maçta hat trick yapan Ussumane Djabi 26 gole ulaşarak Gol Kralı oldu.

Ussumane Djabi, sakatlanarak son 2 maçta forma giyemeyen ve 25 golde kalan Mağusa Türk Gücü futbolcusu Şenol Şöför’ün 1 gol önünde sezonu Gol Kralı olarak tamamladı.