Aksa Süper Ligde sezonun son haftası ile birlikte Play-out hattı da netlik kazandı.

Konuk ettiği Doğan Türk Birliği ile golsüz berabere kalan Esentepe, Göçmenköy’ün Alsancak Yeşilova’ya 3-0 yenilmesiyle birlikte Play-out oynayacak son takım Göçmenköy oldu.

Göçmenköy’ün yanı sıra Karşıyaka, Gönyeli ve Yenicami’nin Play-out oynaması daha önce netleşmişti.

Son hafta Karşıyaka'nın mağlup Gönyeli'nin galip gelmesi ile bu iki takım sıralamada da yer değiştirdi.

Play outtaki sıralama sonrası ilk maçlarda ligde son hafta karşılaşan Gönyeli ile Yenicami karşı karşıya gelirken Karşıyaka ile Gönyeli karşı karşıya gelecek.

Son hafta ile birlikte Play-out’ta başlayacak mücadelede puan durumu şu şekilde oluştu. Gönyeli ve Karşıyaka 15,5'tan 16 puana yükselmiş oldu.

TAKIM Puan

1. Göçmenköy 17

2. Gönyeli 16

3. Karşıyaka 16

4. Yenicami 12