Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Spor Kulübü’nde (Boğaziçi Süt Toplama Merkezi karşısı) 28 Kasım Perşembe günü saat 11.00’de düzenlenecek eğitimde, üreticilere sütte antibiyotik kalıntısı, aflatoksin, hijyen ve gübre yönetimi gibi konularda bilgi aktarılacak.

Eğitimde, Prof. Dr. Huriye Horoz, “Sütte Antibiyotik Kalıntısı ve Aflatoksin” başlıklı bir sunum yapacak. Bunun yanı sıra Hayvancılık Dairesi tarafından “Gübre Yönetimi”, SÜTEK ve Veteriner Dairesi tarafından ise “Süt Kalitesinde Hijyen” konularında bilgi verilecek.

Açıklamada, eğitimin üreticilerin bilinçlenmesine katkı sağlayacağı belirtilerek tüm üreticiler davet edildi.