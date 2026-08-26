Halkın Partisi (HP) Gençlik Örgütü Başkanı Onur Güler, siyasi amaç taşımayan sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin engellenmesinin “kabul edilemez” olduğunu ifade etti.

Güler yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk toplumunun, yıllardır maruz kaldığı izolasyonlara rağmen Kıbrıs sorununun çözümünün hala mümkün olduğuna inanırken, Kıbrıslı Rumların, başvuruları sonucunda ‘EXIT’ etkinliğinin iptal edildiğine dikkat çekti.

Daha önce iki toplumlu Gençlik Teknik Komitesi tarafından hazırlanan plan çerçevesinde düzenlenmesi öngörülen U14 futbol maçının reddedilmesinin, gençlerin zaten zayıflayan çözüm umutlarını daha da olumsuz etkilediğini ifade eden Güler, bunun yanı sıra, Barcelona’nın resmî internet sitesinde dahi duyurulan futbolcu kampının engellenmesine yönelik girişimlerin, bu umudun neredeyse tamamen tükenmesine neden olduğunu dile getirdi.

Kıbrıs Türk gençlerinin dünyadan izole edilmesini değil, uluslararası toplumla daha fazla temas kurmasını, iki toplumlu etkinliklerin artırılmasını ve gençlerin birbirleriyle daha fazla iletişim kurmasını savunduklarını belirten Güler, şunları kaydetti:

“Çünkü gençlerin birbirinden uzaklaştırıldığı, sosyal ve kültürel temasların engellendiği bir ortamda Kıbrıs sorununa kalıcı bir çözüm üretmek mümkün değildir.

Eğer gerçekten bir çözüm iradesi varsa, bunun en önemli göstergelerinden biri de gençlerin önündeki engellerin kaldırılması ve iki toplum arasındaki temasların güçlendirilmesidir.”