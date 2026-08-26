Kuzey Kıbrıs Thalassaemia Derneği, Türkiye’deki talasemi derneklerinin de katılımıyla yaz kampı düzenliyor.

Dernek Başkanı Ahmet Varoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre, thalassaemialı bireylerin tedavilerinin düzenli sürdürülmesi ve kan bağışı konusunda farkındalık yaratılması amacıyla düzenlenen kamp dün başladı.

Mimoza Beach Hotel’de gerçekleştirilen kampa, Kuzey Kıbrıs Thalassaemia Derneği üyelerinin yanı sıra İzmir Thalassemia Derneği, Adana Thalassemia ve Orak Hücre Derneği, Hatay Thalassemia Derneği, Finike Thalassaemia Derneği ve Bursa Thalassaemia Derneği’nden katılımcılar yer alıyor.

Kamp, cuma günü düzenlenecek Kapalı Maraş ve Gazimağusa şehir gezisi ile gala yemeğinin ardından sona erecek.