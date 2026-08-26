Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile görüşen Almanya Federal Meclisi Alternative für Deutschland (AfD) Milletvekili Maximilian Krah, Öztürkler’in söylediklerine katıldığını belirterek, Kıbrıs Türk Halkı’nın yaşadıklarının tarihsel boyutunu bildiklerini kaydetti.

Krah, Kıbrıs’ta bir çözüm isteniyorsa tarafların bir araya gelerek bütün konuları doğrudan konuşması gerektiğini söyledi.

KKTC’ye gerçekleştirdiği ziyarete büyük bir muhalefet gösterildiğini ifade eden Krah, bunun temel nedeninin bazı çevrelerin çözüm istememesi olduğunu belirtti ve "Buraya gelip gerçekleri görmek ve konuşmak istemiyorlar” dedi.

Kıbrıslı Türklerin yaşadığı sıkıntıların kabul edilemez boyutta olduğunu belirten Krah, ikinci bir pasaportları olmadan dünyanın hiçbir yerine seyahat edemediklerini ve uluslararası spor müsabakalarına katılamadıklarını kaydetti.

Almanya’nın çıkarlarını gözeten bir milletvekili olduğunu vurgulayan Krah, bölgedeki düzensizlik ve istikrarsızlığın dünya güvenliği açısından önemli olduğunu söyleyerek, bu durumun ekonomik gelişmeyi engellediğini ve bölgesel güvenliği tehlikeye attığını ifade etti.

Sorunun çözülmesi yönündeki baskının her geçen gün arttığını dile getiren Krah, “Artık bu meselenin çözüme kavuşması gerektiğine inanıyorum. Çünkü çözüm isteyenlerin sayısı, çözümü engellemek isteyenlerden daha fazladır. Ben de bu ilerlemenin bir parçası olmak istiyorum.” dedi.