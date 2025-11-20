KTEMB’den yapılan açıklamaya göre, seminer 22 Kasım Cumartesi günü 15.00–17.00 saatleri arasında Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi’nde yer alacak.

Seminer, sektör profesyonellerinin elektrikte güç kalitesi konusunda bilinçlendirilmesini ve teknik bilgi düzeyinin artırılmasını amaçlıyor.

Seminerin konuşmacısı, enerji kalitesi ve güç elektroniği alanında uzmanlığıyla tanınan Dr. Hüseyin Hacı olacak. Etkinlikte, UPS seçimi, voltaj regülatörlerinin doğru kullanımı, güç kalitesi problemlerinin tespiti ve tesisatlarda güvenilirlik standartlarının artırılmasına yönelik bilgiler paylaşılacak.

Birlik yetkilileri, seminerin tüm elektrik müteahhitlerine ve konuyla ilgilenen tüm sektör paydaşlarına açık olduğunu belirterek, katılım çağrısında bulundu.