Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 17-19 Nisan 2026 tarihinde oynanan maçlar ve sevk dosyaları ile ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig, Kadınlar Kıbrıs Kupası ve Saydam U15 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART CEZALARI

1 maç: Fidelis Agbo Abba (Çetinkaya), Mustafa Süzgen (Lefke), Laurys Ndong Meye (Cihangir), Mejdi Direniş (Doğan Türk Birliği), Efe Ahmet Kaptan (Mağusa Türk Gücü), Bülent Tur, Kuzey Efe Çakır (DND L. G. Birliği), Yunus Yeşilırmak, Ahmet Sezer Artan (Lapta), Mahmut Fansa (Türk Ocağı), Muhammed Emir Türk (1461 İskele Trabzonspor),

2 maç: Burçin Kerimoğulları, Deniz Numan Lokmanoğlu (S. Geçitkale), Enes Keskiner (Gayretköy), Mustafa Baysöz (Girne Halk Evi)

3 maç: Radu Trifan Aksertel (Alsancak Yeşilova), Berdancan Akın (Mağusa Türk Gücü), Mehmet Çelik (Baf Ülkü Yurdu), Waheed Abdelrahim (Balıkesir)

DÖRT SARI KART CEZALILARI

Osman Şanverdi (Dumlupınar), Yasin Açıkel, Hasan Tulum, Şükrü Hilmi Erdoğan (Değirmenlik), Doğukan Altuntaş, Süleyman Arda Mart (Mağusa Türk Gücü), Alaattin Yavuz (Yenicami), Uğur Gök (Cihangir), Doğuhan Ergazi, Fetin Beyitoğulları, Arda Maydon, Hüseyin Filo (Mormenekşe), Muhammet Ferhat Nazik (Göçmenköy), Lawrence Ogbe (Karşıyaka), Ediz Güliçli (M. H. Yılmazköy), Hasan Çoban (S. Geçitkale), Arcan Erçelik (Küçük Kaymaklı), Emre Üçtaş (Baf Ülkü Yurdu), İbrahim Şahin (Hamitköy ŞHSK), Ramazan Aytaş (Türk Ocağı), Tekin Gürgöze (Mesarya), Benyamin Kalantari (DND L. G. Birliği), İbrahim Uğurlu (A. Kozanköy), Sorin Zeybek (Lefke), Alper Semerci (Yalova).

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ CEZALARI

1 maç: Cemre Yıldızev (DND L. G. Birliği), Hamdi Öğütçü (Çetinkaya), Emirali Şenkayalar (Cihangir), Necip Dinarlı (M. H. Yılmazköy)

2 maç: Ahmet Çeliker, Murat Aslan, Hulus Akacan (Yalova), Ali Samancoğlu (Mağusa Türk Gücü).