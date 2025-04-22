Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı koordinesinde; Uluslararası Üniversiteler Arama-Kurtarma Konseyine üye üniversitelerin arama-kurtarma kulüplerine kayıtlı gençlerin katılımı ile Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları (USAR Games 2025), 24-28 Nisan tarihleri arasında düzenleniyor.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın Lefkoşa’daki Metehan Eğitim ve Tatbikat Alanı’nda yer alacak oyunların açılış töreni, 24 Nisan Perşembe günü saat 10.30'da yapılacak.

Üç gün sürecek yarışmaların ardından ödül töreni ve kapanış kokteyli ise Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Kamelyası’nda 28 Nisan Pazartesi günü saat 19.00’da düzenlenecek.

KKTC’de faaliyet gösteren 12 üniversitenin arama-kurtarma kulübü üyeleri ile Türkiye Cumhuriyeti’nden 3 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilecek oyunlarda, “afet ve acil durumlarda, tamamen gönüllü, amatör bir çalışma ve profesyonel bir yaklaşım ile meydana gelebilecek afet ve acil durumlardan etkilenen kişilere en kısa sürede ulaşarak, yardım için gerekli en uygun koşulları yaratmak, doğru arama-kurtarma çalışmaları yapmak, yaralılara temel ilkyardım yapılmasının ardından emniyetli ortam koşullarını sağlayarak, can kaybını en aza indirmek ve arama-kurtarma konularında farkındalığı artırmak” amaçlanıyor.

Oyunlara KKTC’den; Doğu Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Karpaz Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs Aydın Üniversitesi, Atatürk Öğretmen Akademisi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Girne Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti’nden ise Maltepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi katılacak.

EKER: FARKLI SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLERİ DE PROGRAMLARINA DAHİL EDİLDİ

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nda, bugün oyunlarla ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından ilk önce Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları (USARGames 2025) tanıtım filmi gösterildi.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Harekat Eğitim Şube Müdürü Yusuf Eker, Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları ile ilgili bilgiler aktardı.

Eker, Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi Başkanlığının girişimleriyle düzenlenen oyunlar haricinde farklı sosyal ve kültürel etkinlikleri de programlarına dahil ettiklerini dile getirdi.

Çeşitli konserler, tiyatro gösterileri, dans gösterileri ve sportif etkinliklerin de oyunlarda yer alacağını belirten Eker, “Böylelikle öğrencilerimizin yalnızca arama-kurtarma alanında değil, sosyal faaliyetlerle de birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlamak adına böyle bir organizasyona gittik.” diye konuştu.

Oytun: “Oyunlar araç, eğitim amaç”

Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi Başkanı Musa Oytun da, perşembe günü başlayacak olan oyunların aslında bir araç olduğunu dile getirdi.

Amaçlarının gençleri, öğretmenleri ve halkı, doğa afetler konusunda bilinçlendirebilmek olduğunu kaydeden Oytun, doğal afetlerle ilgili kötü haberlerin alınabilmesinin bir telefonun ucuna baktığını söyledi.

Bir üniversite Ada’sı olmanın yanında çok zor bir coğrafyada yaşadıklarına dikkat çeken Oytun, “Bu oyunlar kesinlikle oyun formatında olup; çocuklarımızın, gençlerimizin, öğretmenlerimizin ve halkımızın bilinçlendirilmesi amacıyla yapılmaktadır.” şeklinde konuştu.

“Oyunlar araç, eğitim amaç.” diyen Oytun, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın kendilerine her zaman destek olduğunu dile getirdi.

Sadece oyunlar formatında değil, öğrencilerin birbirleriyle daha çok kaynaşabileceği ve eğlenebileceği bir format yaratmaya çalıştıklarını belirten Oytun, “İnşallah bir daha 6 Şubatları yaşamayız. Eğitimler ile doğal afetler konusunda ne kadar çok bilgili gençler yetiştirilebilinirse, doğal afetlerle buluştuğumuz anda da, o kadar da hazır durumda olmuş oluruz.” dedi.

Karaca: “Oyunlara, bu yıl toplam 15 üniversite katılım yapacak”

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca da, “Bu yıl 7’ncisini düzenlediğimiz Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları ile gayemiz, toplumların en dinamik kesimi olan üniversite gençlerinin, arama kurtarma faaliyetlerine ilgisini artırmak ve onları afet acil durum yönetim sistemine entegre etmeyi sağlamaktır.” dedi.

Karaca, dünyada özellikle iklim değişikliğinin neden olduğu afetlerde ve deprem gibi yıkıcı etkisi olan doğa olaylarına müdahalelerde, bilinçli insan gücünün insan hayatının kurtarılmasında ne kadar önemli olduğunu defalarca tecrübe ettiklerini kaydetti.

“Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı olarak, gençlerimizin afet yönetimi alanına ilgisini artırmak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu çalışmalar ilkokul çağındaki çocuklarımızdan başlayarak üniversitede eğitim gören gençlerimize kadar olan faaliyetlerimizi kapsamaktadır.” diye konuşan Karaca, çocuklara ve gençlere verdikleri destek sayesinde toplumdaki afet bilincinin arttığını görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları’nın yalnızca rekabetin yaşandığı bir faaliyet olarak değil, verilen eğitimlerin uygulamalarla pekiştirildiği bir organizasyon olarak değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Karaca, “Metehan Eğitim ve Tatbikat Alanında icra edeceğimiz USARGames2025 oyunlarına bu yıl 12’si yerel, 3’ü Türkiye Cumhuriyeti’nden olmak üzere toplam 15 üniversite katılım yapacak ve ekipler arama kurtarma konularındaki meziyetlerini test edecektir.” dedi.

USARGames2025’in adil bir ortamda gerçekleştirilebilmesi adına üniversite ekiplerine standart bir eğitim programı uygulandığını kaydeden Karaca, şöyle devam etti:

“Yerel üniversitelerimiz, Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü ile bağlı bulundukları Bölge Müdürlüğü personeli tarafından, Bölge Müdürlüğü binalarımız ile Metehan Eğitim ve Tatbikat Alanında eğitime tabi tutulmuştur. Anavatandan katılım gösterecek üniversite ekiplerimiz ise, 17-21 Şubat 2025 tarihleri arasında ülkemizde düzenlenen eğitim kampında misafir edilmiş ve oyunlar kapsamında ihtiyaç duyacakları tüm bilgiler bu süre zarfında kendilerine eksiksiz olarak aktarılmıştır.

Her yıl gerçekleştirdiğimiz oyunlarımızın önümüzdeki yıllarda daha kapsamlı hale getirilmesi adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz. Türkiye Cumhuriyeti’nden daha fazla üniversite ile gözlemci üyesi olduğumuz Türk Devletleri Teşkilatına üye ülkelerde faaliyet gösteren üniversitelerin IUSARC çatısı altında düzenlenen organizasyonlara katılım sağlaması için girişimlerimize soluksuz şekilde devam etmekteyiz.”

Ülkede afet bilincini artırmak adına sürdürdükleri bu çalışmalarda basın mensuplarının da katkılarının kendileri için çok değerli olduğunu ifade eden Karaca, basın kuruluşlarını da önemli birer paydaş olarak gördüklerini kaydetti.

Karaca, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı olarak düzenledikleri ulusal ve uluslararası faaliyetlerde kendilerine destek veren basın çalışanlarına teşekkür etti.