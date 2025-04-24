Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Metehan Eğitim ve Tatbikat Alanı Lefkoşa’da düzenlenecek oyunlar, 28 Nisan’da tamamlanacak.

Oyunlar kapsamında bugün saat 15.00-16.00 saatleri arasında teknik toplantı yapılacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren 12 üniversitenin arama-kurtarma kulübü üyeleri ile Türkiye Cumhuriyeti’nden 3 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilecek oyunlarda, afet ve acil durumlarda tamamen gönüllü amatör bir çalışma ve profesyonel bir yaklaşım izlenecek.

Senaryo gereğince meydana gelebilecek afet ve acil durumlardan etkilenen kişilere en kısa sürede ulaşarak, yardım için gerekli en uygun koşulları yaratmak, doğru arama-kurtarma çalışmaları yapmak, yaralılara temel ilkyardım yapılmasının ardından emniyetli ortam koşullarını sağlayarak, can kaybını en aza indirmek ve arama-kurtarma konularında farkındalığı artırmak amaçlanıyor.

Oyunlara, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden; Doğu Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Karpaz Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs Aydın Üniversitesi, Atatürk Öğretmen Akademisi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi ile Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Girne Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti’nden Maltepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi katılacak.

Oyunlar, üç gün boyunca gerçekleştirilecek yarışmaların icrasının ardından 28 Nisan Pazartesi günü saat 19.00-22.00 saatleri arasında Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Kamelyasında düzenlenecek kapanış ve ödül töreni ile son bulacak.

