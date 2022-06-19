banner762
banner815
"Toprağımıza ve üretimimize sahip çıkmak hepimizin temennisidir"
13 0
Dacia, yeni kimliğiyle çok farklı
Dacia, yeni kimliğiyle çok farklı
15 0
 
Elektriğe bir zam daha geliyor
Elektriğe bir zam daha geliyor
12 0
Haskasap Avusturya’da yarışacak
Haskasap Avusturya’da yarışacak
17 0
Süt üretiminde 100 günde 100 ton düşüş
Süt üretiminde 100 günde 100 ton düşüş
99 0
ROK Cup Karting Şampiyonası’nda 2.randevu
ROK Cup Karting Şampiyonası’nda 2.randevu
11 0
Her boşluk alanı çöplük mü sanıyoruz?
Her boşluk alanı çöplük mü sanıyoruz?
16 0
banner797
banner854

YKS’nın ikinci oturumu bugün yapılıyor

banner476

banner825
YKS’nın ikinci oturumu bugün yapılıyor

TC Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) 81 il ve KKTC’de düzenlediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu bugün yapılıyor. Bugün gerçekleşecek Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavı saat 10.15’te başlayacak.

Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapılmıştı.

Verilen bilgiye göre, bu yıl YKS'ye 3 milyon 234 bin 409 adayla rekor başvuru yapıldı.

 Dün saat 10.15’te gerçekleşen TYT'de adaylara, soruları yanıtlamaları için geçen yıllara göre 30 dakika ek süre verildi. Adaylara 120 sorunun yöneltildiği TYT, 165 dakika sürdü.

10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulanan TYT'ye bu yıl 3 milyon 234 bin 409 aday ile rekor başvuru geldi. Geçen yıl bu sayı 2 milyon 607 bin 903'tü.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.