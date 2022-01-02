YDÜ öğretim görevlisinden önemli başarı

2023 eğitim politikalarına rehberlik yapması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı’na sunulan kitaplarda, Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yücehan Yücesoy’un iki sunumu da yer aldı

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Uzm. Yücehan Yücesoy’un 2021’de Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi tarafından düzenlenen iki farklı çalıştayda yaptığı sunumların da yer aldığı bilimsel çalışmaları içeren kitaplar, 2023 eğitim politikalarına rehberlik yapması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı’na sunuldu.

“2023’e Doğru Türkiye’de Din ve Değerler Eğitimi” çalıştayında “Değerler Eğitiminde Teknoloji ve Animasyon Kullanım Uygulamaları” konu başlığını irdeleyen Yücesoy, “2023’e Doğru Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme” çalıştayında ise “Öğretmenlerin Teknoloji Kullanma Yeterlilikleri” konulu sunumunu gerçekleştirdi.

Teknolojinin hayatın her alanında büyük bir öneme sahip olduğunu hatırlatan Yücehan Yücesoy, eğitimcilerin de bu konudaki donanımlarının öğrencilerin gelişimi açısından yadsınamaz bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

