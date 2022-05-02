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YDÜ öğrencilerinden örnek çalışma

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Yakın Doğu Üniversitesi öğrencilerinin geliştirdiği "Matematik Materyalleri", Balıkesir İlkokulu ve Yakın Doğu Koleji’ne hediye edildi

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YDÜ öğrencilerinden örnek çalışma
Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin “Somut Modellerle Zenginleştirilmiş Matematik Öğretim Uygulamalar” dersi kapsamında geliştirdiği materyaller okullara hediye edilmeye devam ediliyor.
Yakın Doğu Üniversitesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Meryem Gülyaz Cumhur’un gözetiminde öğrencilerinin geliştirdiği materyaller, Balıkesir İlkokulu ve Yakın Doğu Koleji’ne hediye edildi.
Yrd. Doç. Dr. Meryem Gülyaz Cumhur: “Somut modellerle zenginleştirilmiş matematik öğretim uygulamaları, öğrencilerin matematikle günlük hayat arasında bağ kurmalarına olanak verir.”
Matematik öğretiminin olmazsa olmazı olan somut modellerin (somut materyaller) özellikle küçük yaş gruplarında bilginin kalıcı olması adına çok önemli bir işlev gördüğünü vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Meryem Gülyaz Cumhur, “Somut modeller; soyut matematik kavramlarını somutlaştıran nesnelerdir. Somut modellerle zenginleştirilmiş matematik öğretim uygulamaları, öğrencilerin matematikle günlük hayat arasında bağ kurmalarına olanak verir" ifadelerini kullandı.
Geleceğin öğretmenleri olan üniversite öğrencilerinin geliştirdiği matematik materyallerinin, mesleki hayatlarındaki gelişime önemli katkılar sunacağını belirten Yrd. Doç. Dr. Meryem Gülyaz Cumhur, “Öğrencilerimizin geliştirdiği materyalleri, Balıkesir İlkokulu ve Yakın Doğu Koleji’ne hediye ederek bugünün öğretmenleri ve öğrencilerine de katkı sunmayı amaçladık” dedi.
 
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