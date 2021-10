YDÜ Hayvan Hastanesi, pek çok tahlili dünya standartlarında yapıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi, tanı laboratuvarında gerçekleştirdiği modernizasyon ile hayvan hastalıklarına yönelik pek çok tahlili dünya standartlarında son teknoloji ile gerçekleştiriyor

İnsanlarda olduğu gibi hayvan hastalıklarında da etkili bir tedavi süreci için hızlı ve güvenilir bir teşhis gerekiyor. Bunun içinse yetkin bir ekip ve donanımlı bir laboratuvarda uygulanan tahliller son derece önem taşıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Hayvan Hastanesi Tanı Laboratuvarı ise KKTC’de hizmet sunan tek özel veteriner laboratuvarı olarak öne çıkıyor. Donanımı ve imkanlarıyla, insanların bir hastaneden beklediği pek çok hizmeti, hayvanlar için sunan Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Hayvan Hastanesi, tanı laboratuvarında gerçekleştirdiği modernizasyonla pek çok laboratuvar hizmetini son teknolojiye sahip modern alt yapısı ile veriyor.

Immunfloresan antikor tekniğini ile bazı paraziter ve viral hastalıkların tespitine yönelik testler, ELISA ile köpek ve kedilerde kantitatif hormon ölçümleri (tiroid ve steroid hormonlar), safra asitleri ölçümü, diyabete yönelik fruktozamin testi, sığırlarda ketozis ve köpek-kedilerde diyabetik ketoasidoz için kantitatif BHBA testi, adada sadece Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Hayvan Hastanesi Tanı Laboratuvarı’nda yapılabilen testlerden sadece birkaçı.

Son teknoloji klinik veteriner laboratuvar hizmetleri

Özel yazılımlar ile yönetilen otomatik biyokimya ve tam kan sayımı (hemogram) analizörlerini son teknolojiye sahip üst modellere yükselten Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi, böylelikle hem test metot ve tiplerini hem de bunların hayvan türlerine uygulanabilirliği anlamında ciddi bir çeşitliliğe ulaşmış oldu. Ayrıca hızlı ve doğru sonuç verme anlamında da mevcut çıtasını bir adım öteye taşımış oldu. Üstelik sadece kendi hastalarının değil dış veteriner kliniklerinden yönlendirilen hastaların laboratuvar test ihtiyaçlarını da karşılıyor.

Başta Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE-Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) direktifleri olmak üzere, veteriner laboratuvarı alanında ulusal ve uluslararası kalite standartlarına (ISO17025) uygun hizmet veren Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi Tanı Laboratuvarı, iyi eğitimli uzman veteriner hekimler ve laboratuvar personelinin yürüttüğü çalışmalarla hayvan sağlığını korurken Veteriner Hekimliği Fakültesi öğrencileri için de laboratuvar disiplini ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirecekleri önemli olanaklar sunuyor.

Doç. Dr. Serkan Sayıner: “Biz bir laboratuvardan daha fazlasıyız. Bilimsel uzmanlığımız ve tutkumuz ile dış kliniklerde hizmet veren veteriner hekimlerce yönlendirilen hastalara, yetiştirme çiftliklerine ve araştırma çalıştırmalarına da her gün destek veriyoruz.”

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Hayvan Hastanesi Tanı Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Serkan Sayıner, hayvan hastalıklarında hızlı ve isabetli bir tedavi için bilimsel laboratuvar tahlillerine dayalı tanı sürecinin önemine vurgu yaparak, modernizasyon çalışmalarını tamamladıkları laboratuvarları ile veteriner hizmetlerinde ülke genelinde çok önemli bir ihtiyacı karşıladıklarını ifade etti. “Tanı laboratuvarımız ile sadece kendi hastalarımıza değil dış veteriner kliniklerinden yönlendirilen hastalara da hizmet veriyoruz” diyen Doç. Dr. Serkan Sayıner, sahip oldukları olanaklarla, hayvan hastalıklarının tedavilerinde, ileride rutine dönecek pek çok uygulamaya yönelik bilimsel çalışmalar yürüttüklerini de söyledi.

Doç. Dr. Serkan Sayıner, “Veteriner Laboratuvar uygulamaları anlamında birçok farklı laboratuvar disiplinleri ile benzer süreçlerimiz olsa da temel ve çok önemli iki farklılığımız bulunuyor. Bu da çalıştığımız biyolojik örnek ve hayvan türlerinin çeşitliliğidir. Doğası gereği hayvan türleri arasında farklılıklar bulunuyor. Bu durum laboratuvar anlamında örnek tipi, örnek kabul, örneği test için hazırlama, analitik metot seçimi ve metot teyidi (ki türden türe ciddi farklılıklar olabilir) ve uygulaması, sonuçların değerlendirilmesi, gerekirse tekrar çalışma gibi kritik laboratuvar süreçlerini etkiliyor. İşte bu nedenle hayvan sağlığına yönelik laboratuvar hizmetleri bu ihtiyacı karşılayacak uygun donanıma ve uzman veteriner hekim ile teknik ekibe sahip veteriner laboratuvarlarında yürütülmelidir” ifadesini kullanıyor.