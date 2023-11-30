YDÜ araştırmacıları, Türkiye’de düzenlenen Klinik Mikrobiyoloji Kongresi’nden ödülle döndü

Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacıları, virüs taşıyan vektörlerin yapay zeka kullanımı ile tespit edilmesine olanak sağlayan çalışmaları ile Türkiye’de düzenlenen “7. KLİMUD Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi”nde ödül aldı

Klinik mikrobiyoloji alanında bilim dünyasını bir araya getiren “7. KLİMUD Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi”, “4. Ulusal Viroloji Günleri” ile birlikte Bodrum’da düzenlendi. Kasım ayıın ilk haftasında düzenlenen ve binin üzerinde bilim insanının takip ettiği uluslararası katılımlı kongrede 300’ün üzerinde bildiri sunuldu. Mikrobiyoloji alanındaki son gelişmeler ile araştırma ve yeniliklerin paylaşıldığı 7. KLİMUD Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi”nde Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacıları sekiz bildiri, iki oturum başkanlığı ve bir davetli konuşma ile KKTC’yi temsil etti.

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Cenk Serhan Özverel, Yrd. Doç. Dr. Mubarak Taiwo Mustapha, Dr. Erdal Şanlıdağ ve Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin ile Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’ın imzasını taşıyan ‘Yapay Zeka Uygulaması ile Vektör Tanımlanması; Salgın Kontrolünde Yeni Dönem’ başlıklı çalışma ise kongrede “Poster Ödülü”nün sahibi oldu.

Yapay zeka desteği ile vektör tanımlaması hızlı bir şekilde yapılabilecek!

Farklı uzmanlık alanlarını bir araya getiren multidisipliner çalışma; uzun zaman alan, uzman görüşü isteyen ve oldukça zahmetli olan vektör tanımlanmasının yapay zeka desteği ile mobil telefonlardan hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlıyor. Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacılarının, yine yapay zeka kullanılarak ileride gerçekleşebilecek olası salgın analizi gerçekleştirdiği çalışma, sivrisinek gibi vektörlerin kaynaklık ettiği hastalıkların yakın gelecekte olası salgınlara neden olabileceğini ortaya koymuştu. Bu çerçevede yürütülen ‘Yapay Zeka Uygulaması ile Vektör Tanımlanması; Salgın Kontrolünde Yeni Dönem’ adlı çalışmanın çıktıları toplumsal fayda adına tüm dünya için önem taşıyor.



Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Farklı disiplinler arasındaki iş birliği ve entegrasyon, Yakın Doğu Üniversitesi’nde yenilikçi ve kapsamlı sonuçlar elde edilen çalışmalara dönüşmeye devam ediyor.”

Farklı alanlardan uzmanların bir araya gelerek multidisipliner bir yaklaşımla ve ekip uyumu ile önemli çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “7. KLİMUD Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi”nde ödüle layık görülen çalışmanın da bunun başarılı bir örneği olduğunu ifade etti.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde yürütülen bilimsel araştırmaların, doktora ve yüksek lisans öğrencilerini de kapsayan geniş ekiplerce yürütüldüğünü belirten Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Farklı disiplinler arasındaki iş birliği ve entegrasyon, Yakın Doğu Üniversitesi’nde yenilikçi ve kapsamlı sonuçlar elde edilen çalışmalara dönüşmeye devam ediyor” dedi. Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Çalışmalarını bilim dünyası ile paylaşan ve 7. KLİMUD Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi’nde ödül alan bütün meslektaşlarımı tebrik ediyorum” ifadesini kullandı.



Doç. Dr. Cenk Serhan Özverel: “Virüs taşıyan vektörlerin tespiti, vektör kontrol programlarına destek sağlayarak salgınları kontrol altına almada büyük önem taşıyor.”

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Cenk Serhan Özverel ise 2022’de yapay zeka desteği ile gerçekleştirdikleri ve sonuçlarını kamuoyu ile de paylaştıkları araştırmaların, sivrisinek gibi vektörler aracılığı ile yayılan bazı virüslerin gelecekte büyük salgınlara neden olma riski taşıdığını ortaya koyduğunu hatırlattı.

Dang Humması, Chikungunya ve Batı Nil gibi salgınlara neden olan virüslerin, sivrisinekler tarafından bulaştırıldığını hatırlatan Doç. Dr. Cenk Serhan Özverel, Virüs taşıyan vektörlerin tespiti, vektör kontrol programlarına destek sağlayarak salgınları kontrol altına almada büyük önem taşıyor. Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü araştırmacıları olarak yürüttüğümüz çalışma da vektörlerin yapay zeka desteği ile hızlı ve etkili bir şekilde tespit edilebilmesini amaçlıyor” dedi.