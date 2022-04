Yakın Doğu Üniversitesi, eğitim kalitesinde dünyada ilk 10’da!

Londra merkezli Times Higher Education (THE) tarafından yayımlanan “2022 Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması”nda Yakın Doğu Üniversitesi “Eğitim Kalitesi”nde 7’inci olarak dünya genelinde ilk 10’da yer aldı

Yakın Doğu Üniversitesi, Londra merkezli uluslararası derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından her yıl açıklanan “Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması”nda “Eğitim Kalitesi” (Quality Education) kategorisinde 7’inci sırada yer alarak, bu alanda dünyada ilk 10’a girme başarısı gösterdi. Yakın Doğu Üniversitesi, aynı listede geçen yıl 30’uncu sırada yer alıyordu. Bu yıl eğitim kalitesi kategorisinde 23 sıra yükselen Yakın Doğu Üniversitesi, bu alanda Türkiye ve Kıbrıs üniversiteleri arasında da birinci oldu.

Araştırma, üniversitelerinin sosyal ve ekonomik alandaki etkinliğini gösteriyor

Times Higher Education’ın Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (Sustainable Development Goals-SDG) doğrultusunda dünya genelindeki üniversitelerinin sosyal ve ekonomik alandaki etkilerini ölçtüğü araştırmada “Sağlık ve Refah”, “Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar” ile “Eğitim Kalitesi” başta olmak üzere, “Cinsiyet Eşitliği”, “İyi İş ve Ekonomik Büyüme”, “Endüstri”, “Yenilik ve Altyapı”, “Azaltılmış Eşitsizlikler”, “Sürdürülebilir Şehir ve Toplumlar”, “Sorumlu Tüketim ve Üretim”, “İklim Çalışmaları”, “Hedefler İçin Ortaklıklar” gibi başlıklar yer alıyor.

Times Higher Education’ın dünyadaki üniversiteleri, bu hedeflerin gerçekleştirilmesine yaptıkları katkıları analiz ederek sıraladağı Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması listesinde bir çok kriter yer alıyor. Londra merkezli uluslararası derecelendirme kuruluşu, hazırladığı sıralama ile dünya genelindeki üniversiteleri daha iyi bir yaşama katkıda bulunmaları için teşvik etmeyi amaçlıyor.



Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Times Higher Education tarafından yayımlanan listede eğitim kalitesi alanında dünya genelinde ilk 10 üniversite arasında yer almamız, Yakın Doğu Ailesi’nin her bir ferdinin ortak emeğinin bir sonucudur.”

Gücünü bilimsel üretkenlikten alan girişimci bir üniversite olduklarını vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Üniversite 4.0 vizyonuyla ortaya koyduğumuz misyon, gücünü; ülkemize, Türkiyemize ve dünyamıza duyduğumuz sorumluluktan alıyor” dedi. “Sürdürülebilir bir kalkınma ve çevre için projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Sanatsal etkinliğimizle yaşam alanımızı ve toplumu dönüştürmek için çalışırken; sadece teoriye değil pratiğe ve uygulamaya dayalı eğitim modelimizle sürdürülebilir bir gelecek kuracak yeni nesiller yetiştiriyoruz” ifadesini kullandı.

Nisan ayı başında AD Scientific Index’in yayımladığı dünyanın en iyi bilim insanları ve üniversitelerinin sırlandığı listede, Yakın Doğu Üniversitesi’nin dünyada 15.175 üniversite arasında 552’nci sırada; Avrupa’da ise 3.126 üniversite arasında 230’uncu sırada yer aldığını da hatırlatan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Times Higher Education’ın açıkladığı Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması’nda eğitim kalitesi alanında geçen yıla göre 23 basamak yükselerek dünya genelinde ilk 10 üniversite arasında yer almamız; bilimsel üretkenliğimiz, somutlaştırdığımız projelerimiz ve sanatsal üretimimizle toplumsal fayda üretme yolunda doğru işler yaptığımızı gösteriyor. Bu gurur, Yakın Doğu Ailesi’nin her bir ferdinin ortak emeğinin bir sonucudur” ifadesini kullandı.