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UKÜ’den yönetimsel atılım

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UKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcılığı görevine Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak, Mütevelli Heyeti Danışma Kurulu Üyeliklerine ise Prof. Dr. Gülşen M. Vefalı ve John Eldridge’ın atandı

UKÜ’den yönetimsel atılım

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) yönetim kadrosuna atadığı yeni isimler ile üniversitenin gelişimine büyük katkılar sağlayacak önemli bir adım daha attı. KKTC’nin lokomotif sektörlerinin başını çeken üniversiteler arasında, en iyilerden biri olarak adını duyuran UKÜ, KKTC’de uzun yıllar üniversite yöneticiliği yapmış olan Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak’ı Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcılığı görevine atadı. Yine Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak’ın Başkan yardımcılığını sürdüreceği UKÜ Mütevelli Heyeti Danışma Kurulu bünyesinde görev yapmak üzere Prof. Dr. Gülşen M. Vefalı ve John Eldridge’ın da atamaları gerçekleştirildi.
 

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Etiketler; #UKÜ
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