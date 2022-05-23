UKÜ'lü öğrencilerden sosyal sorumluluk örneği

UKÜ’lü öğrenciler, Caretta Carettalar için plaj temizliği yaptı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun organize ettiği ve KKTC Kaplumbağaları Koruma Derneği katkıları ile “Deniz Kaplumbağaları İçin Plajları Temizleyelim’’ isimli sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirildi.

UKÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri yanı sıra Tıp Fakültesi ile Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu öğrencilerinin de katılım gösterdiği etkinlik Kuzey Kıbrıs’ın önemli plajlarından Akdeniz Plajı’nda yapıldı.

“Deniz Kaplumbağaları için Plajları Temizleyelim” adlı sosyal sorumluluk projesi hakkında bilgi veren BESYO Müdürü Prof. Dr. Ali Emre Erol, etkinliğin Kıbrıs’ın önemli simgelerinden ve değerlerinden olan deniz kaplumbağaları için düzenlendiğini belirterek, “Bu etkinlikle amacımız topluma hizmet, öğrenci farkındalığı ve gelişiminin yanı sıra çevreye yönelik duyarlılık geliştirmek” şeklinde konuştu.

Caretta Carettaların kısa bir zaman sonra yumurtlamak için sahillere geleceklerini aktaran Erol, kaplumbağaların yaşamsal zorluklarla karşılaşmamaları için sahilden 297 kilo plastik atık, 30 kilo cam, 58 kilo metal atık ve 38 kilo zift temizlediklerinin altını çizdi.

Prof. Dr. Erol açıklamasında, etkinliğin koordinsyonundan sorumlu BESYO Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şükrü Rona ve katkı veren diğer fakülte yönetici ile öğrencilerine de teşekkürlerini iletti.



