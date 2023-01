UKÜ iki uluslararası konferansa ev sahipliği yapacak

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve Sakarya Üniversitesi işbirliğinde “İletişim ve Medyada Uluslararası Eğilimler ve Yönelimler Konferansı” (ITICAM) ile “Yüksek Öğretimde Kalite Konferansı” (IQC) düzenleniyor.UKÜ İletişim Fakültesi organizasyonu ile 13-14 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek konferanslarda, iletişim ile medya alanlarındaki yeni yönelimler ve çalışmalar yanı sıra yükseköğretim alanında kalite süreçlerindeki gelişmeler ele alınacak.İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aytekin İşman, ITICAM bünyesinde iletişim ve medya alanındaki yeni eğilimler ve çalışmalar, ICQ bünyesinde ise yükseköğretim ve eğitim alanındaki bilimsel çalışmaların ele alınacağını ifade etti.Konferans organizasyon komitesinin üniversite bünyesinde bulunan akademisyenlerden oluştuğunu belirten İşman, konferansın onursal başkanlığını UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri’nin gerçekleştireceğini belirtti.Eşzamanlı olarak gerçekleştirilecek uluslararası konferanslarda Anadolu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aydın Ziya Özgür, Sakarya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Ohio Üniversitesi’nden Prof. Dr. Teresa Fanklin ve Prof. Dr. Douglas Franklin davetli konuşmacı olarak sunum yapacaklar.İşman, söz konusu konferansların iki farklı dilde (Türkçe – İngilizce) gerçekleştirileceğini kaydederek, konferansa başvuruların başladığı bilgisini paylaştı.Konferansa başvuru yapmak isteyenlerin 10 Temmuz tarihine kadar https://iticam.net/ ve https://icqh.net/ internet adresleri üzerinden başvuruda bulunabileceklerini dile getiren İşman, 30 Temmuz tarihine kadar gönderilen tam metin çalışmaların hakem değerlendirmesi sonrasında yayınlanabileceklerini de söyledi.İşman, iletişim ve medya alanındaki çalışmaların “The Online Journal of Communication and Media” (TOJCAM), yükseköğretim alanındaki çalışmaların ise “The Turkish Online Journal of Educational Technology” (TOJET) isimli dergilerde yayınlanabileceğine dikkat çekti.