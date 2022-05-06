'Türkülerle DAÜ'nün konuğu Edip Akbayram olacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Türkülerle DAÜ” etkinliğinin bu yıl 9.’su düzenleniyor. 13 Mayıs 2022 Cuma akşamı saat 20:30’da DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda gerçekleştirilecek olan etkinlik DAÜ Müzik Kulübü Türk Halk Müziği Grubu Mavra’nın seslendireceği parçalar ile başlayacak. Ardından ise Türkiye’nin ünlü Türk Halk Müziği sanatçılarından Edip Akbayram konseri ile gece devam edecek.

Halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleşecek olan söz konusu gecede birbirinden güzel parçalarını seslendirecek olan Edip Akbayram, gönüllere taht kuran “Bekle Bizi İstanbul”, “Güzel Günler Göreceğiz”, “Aldırma Gönül” ve “Eşkiya Dünya’ya Hükümdar Olmaz” gibi parçaları ile geceye katılanlara türkü dolu saatler yaşatacak.

