Prof. Shizuo Kaji DAÜ Matematik Bölümü öğrencileriyle buluştu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (DAÜ-MİKA) tarafından fakülte ve yüksekokullarla iş birliği içerisinde her yıl organize edilen 11’inci Uluslararası Kariyer Günleri, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü’nde düzenlenen etkinlik ile devam etti. Fakülte amfisinde düzenlenen etkinlikte Japonya Kyushu Üniversitesi, Endüstri İçin Matematik Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Shizuo Kaji, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü akademisyenleri ve öğrencileriyle bir araya geldi.
Prof. Kaji, söz konusu etkinlikte verdiği “The Topology and Geometry of a Closed Kinematic Linkage – Kapalı Bir Kinematik Bağlantının Topolojisi ve Geometrisi” başlıklı seminerde, bir kağıt katlama sanatı olan origami ile matematiğin bağlantısından bahsetti. Konunun matematiğin pek çok alanını kapsaması nedeniyle çok ilgi çekici olduğunu aktaran Prof. Kaji, aynı zamanda bu uygulamanın mühendislik ve oyuncakların analizi gibi endüstriyel alanlarda da kullanıldığını anlattı. Prof. Kaji semineri verirken aynı zamanda bir origami üzerinde de katılımcılara uygulamalı örnekler gösterdi. Etkinlikte kariyer yolculuğundan da bahseden Prof. Kaji, seminerin tamamlanmasının ardından akademisyenlerin ve öğrencilerin konuya ilişkin sorularını yanıtladı.
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