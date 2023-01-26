Op. Dr. Hasan Birtan LAÜ’nün konuğuydu

LAÜ’de Kardiyak Cerrahi ve Kardiyak Rehabilitasyonda Güncel Yaklaşımlar konulu seminer düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından “Kardiyak Cerrahi ve Kardiyak Rehabilitasyonda Güncel Uygulamalar” konulu seminer düzenlendi.Moderatörlüğünü LAÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Beliz Belgen Kaygısız’ın yaptığı seminere konuşmacı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi ve Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Hasan Birtan ile LAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Musa Muhtaroğlu katıldı.Seminerin açılış konuşmasını LAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Oğuz yaptı. İlk konuşmacı olarak Kardiyak Cerrahide Güncel Yaklaşımlar konusunda Op. Dr. Hasan Birtan öncelikle kardiyak cerrahinin doğuşunu, ardından da hem ülkemizde hem dünyada kardiyak cerrahi alanındaki güncel uygulamalar hakkında bilgi aktardı.Yrd. Doç. Dr. Musa Muhtaroğlu ise, dünyada ve ülkemizdeki Kardiyak Rehabilitasyon Uygulamaları hakkında bilgiler verdi. Güncel bilimsel çalışmalarda kardiyak cerrahinin ne kadar önemli olduğunu ve öneminin giderek arttığını anlattı. Kardiyak cerrahideki güncel tedavi uygulamaları hakkında örnekler verdi.Etkinliğe LAÜ Fizyoterapi Bölümü öğrencileri, öğretim üyeleri ve birçok mezun fizyoterapist katıldı. Etknilik sonunda Öğretim Üyesi Doç. Dr. Beliz Belgen Kaygısız tarafından konuk konuşmacılara katılımlarından dolayı teşekkür edildi ve “Teşekkür Belgesi” sunuldu.